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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Минобороны РФ сообщило об ударах по украинскому эшелону в районе Удачного

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по эшелону вооруженных сил Украины в ДНР, а также по украинским военным и технике на ж/д станции в районе Балаклеи Харьковской области, заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен эшелон с западным вооружением и военной техникой в районе населенного пункта Удачное (ДНР), личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на железнодорожной станции погрузки в районе населенного пункта Балаклея Харьковской области", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, нанесены удары по живой силе и технике ВСУ в 112 районах.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Карловка, Новгородское и Архангельское (ДНР)", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что группировка "Центр" отразила восемь украинских контратак в районах населенных пунктов Новокалиново, Шумы, Бердычи, Семеновка, Очеретино и Нетайлово (ДНР).

"ВСУ потеряли: до 415 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь бронетранспортеров, 13 боевых бронированных машин, три 122 мм гаубицы Д-30", - сказали военные.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито 193 украинских беспилотных летательных аппарата, два реактивных снаряда системы залпового огня "Ольха", три авиационные управляемые бомбы Hammer", - говорится в сообщении Минобороны РФ в пятницу.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 23325 беспилотных летательных аппаратов, 509 зенитных ракетных комплексов, 15856 танков и других боевых бронированных машин, 1274 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9140 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21308 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в ведомстве.

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Минобороны РФ
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