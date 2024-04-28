Временный запрет на продажу алкоголя ввели в Курганской области на фоне паводка

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Временный запрет на розничную торговлю алкогольной продукцией будет действовать в Курганской области на протяжении нескольких дней в апреле и мае, сообщает администрация Кургана в своем телеграм-канале в воскресенье.

"С 29 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции", - говорится в сообщении.

Ограничение введено в соответствии с приказом областного департамента экономического развития на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Курганской области.

Исключение составит розничная продажа алкогольной продукции в заведениях общественного питания.

Ранее сообщалось, что с 15 по 21 апреля был введен запрет на розничную торговлю алкоголя в подверженных затоплению округах Курганской области. Кроме того, запрет на продажу спиртного действовал с 11 по 15 апреля в Кургане, Белозерском, Звериноголовском, Кетовском, Куртамышском, Притобольном, Целинном муниципальных округах.

С 8 апреля в регионе действует режим ЧС из-за паводка. Подтопленными в результате паводка, по последним данным, оказались свыше 2,3 тыс. индивидуальных домов, почти 7 тыс. домов в СНТ и ДНТ, а также 43 объекта бизнеса. Ущерб от паводка может составить от 4 до 9 млрд рублей.