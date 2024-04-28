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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:05

Количество пострадавших при атаке БПЛА в селе Вознесеновка увеличилось до восьми

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Количество пострадавших при атаке украинских дронов в селе Вознесеновка в Шебекинском городском округе 27 апреля возросло с пяти до восьми человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Пострадали восемь человек. 17-летняя девочка с осколочными ранениями спины и руки под наблюдением специалистов находится в детской областной больнице. В городской больнице №2 города Белгорода получает лечение мужчина с осколочным ранением поясничного отдела. Мужчина с осколочным ранением, проникающим в брюшную полость, женщина с осколочными ранениями спины и плеча и мужчина с осколочным ранением головы находятся в областной клинической больнице. Еще троим пострадавшим уже оказана вся необходимая медицинская помощь и они отпущены домой на амбулаторное лечение", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По данным губернатора, за прошедшие сутки от атак БПЛА было повреждено по одному частному жилому домовладению в Дубовском сельском поселении и поселке Разумное, также в районе села Богун-Городок из-за сброшенного взрывного устройства был поврежден автомобиль.

Кроме того, БПЛА атаковали села Козинка и Муром, промышленную зону в Старооскольском городском округе. Также специалистами были изъяты взрывоопасные предметы в селах Герасимовка, Большие Липяги, Поповка, Сетное и Городище. Ни в одном из этих населенных пунктов разрушений и пострадавших нет, сообщил Гладков.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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