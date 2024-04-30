Четыре белгородских муниципалитета атаковали ВСУ за сутки

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных со стороны Украины за минувшие сутки.

"В Белгородском районе после воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения выявлены в селе Таврово - повреждены два частных жилых домовладения. В поселке Дубовое пострадало одно частное домовладение, в поселке Разумное в одной квартире многоквартирного дома поврежден стеклопакет на балконе, в поселке Новосадовый - один автомобиль. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

В Грайворонском городском округе, по его данным, на окраине села Безымено с БПЛА сброшено одно взрывное устройство.

В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Староселье - зафиксировано три прилета.

В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено четыре снаряда из РСЗО "Град".

Как отметил Гладков, в указанных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет.