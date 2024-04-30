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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Четыре белгородских муниципалитета атаковали ВСУ за сутки

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных со стороны Украины за минувшие сутки.

Белгородском районе после воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения выявлены в селе Таврово - повреждены два частных жилых домовладения. В поселке Дубовое пострадало одно частное домовладение, в поселке Разумное в одной квартире многоквартирного дома поврежден стеклопакет на балконе, в поселке Новосадовый - один автомобиль. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале во вторник.

В Грайворонском городском округе, по его данным, на окраине села Безымено с БПЛА сброшено одно взрывное устройство.

В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Староселье - зафиксировано три прилета.

В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущено четыре снаряда из РСЗО "Град".

Как отметил Гладков, в указанных населенных пунктах никто не пострадал, разрушений нет.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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