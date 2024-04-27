Пять белгородцев пострадали при взрыве упавшего на дорогу дрона

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о дроне, взорвавшемся на дороге в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа.

"В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон-камиказде упал на участок дорожного полотна. В результате падения с последующей детонацией повреждены три автомобиля, пострадали пять мирных жителей, в том числе один подросток", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

По его информации, двое раненных мужчин и женщина находятся в тяжелом состоянии, 17-летняя девушка - в состоянии средней степени тяжести, еще один мужчина отправлен на амбулаторное лечение.