Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана упал еще на 16 см

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Тобол в пределах города Курган продолжает снижаться, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

"По данным гидропоста на 8:00 на 29 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 854 см", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что снижается вода и в Кетовском округе. Так, в районе деревни Санаторной он достиг 856 см, а в районе села Кетово - 859 см.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в Курганской области затопленными остаются свыше 1,1 жилых домов и более 6,7 тыс. дачных. За сутки вода ушла из 955 жилых домов, 76 дачных и с 735 приусадебных участков.

Ранее сообщалось, что во второй половине дня воскресенья уровень воды в реке Тобол в Кургане достиг 870 см, снизившись на 16 см.