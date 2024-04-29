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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Более девяти тысяч домов остаются подтопленными в 18 регионах РФ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - На территории 18 субъектов РФ остаются подтопленными 9,3 тыс. жилых домов, 26 тыс. приусадебных участков, 51 низководный мост и 87 участков автомобильных дорог, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

За сутки от воды освободились более 1 тыс. жилых домов и почти 850 приусадебных участков.

В настоящее время в Тюменской области уровень воды в реке Ишим районе села Ильинка составляет 862 см, а в городе Ишим уровень воды повысился на 8 см и достиг 1 045 см. Отмечается, что уровень воды продолжает расти в районе села Абатское, за сутки он поднялся на 6 см и составил 1 214 см.

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Помимо этого, в Абатском районе сотрудники МЧС усилили патрулирование временных земляных насыпей вдоль федеральной автодороги Р-402.

Как говорится в сообщении, "на данный момент в 32 населенных пунктах Тюменской области остаются подтопленными 188 домов, 523 дачных дома, 2 894 приусадебных участка, девять низководных мостов и 22 участка автомобильных дорог".

Общая группировка сил и средств МЧС России в регионе составляет более 600 человек, 57 единиц техники и 18 плавсредств.

В Курганской области обстановка стабилизируется, наблюдается снижение уровня воды в реке Тобол, добавили в ведомстве. "За сутки освободились от воды в 12 населенных пунктах 955 жилых домов, 76 дачных домов и 735 приусадебных участков. В зоне подтопления в 26 населенных пунктах остаются более 1,1 тыс. жилых домов, 6,7 тыс. дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - отметили в министерстве.

Часть личного состава группировки спасателей, по данным ведомства, планомерно убывает в места постоянной дислокации в результате нормализации паводковой обстановки.

В Оренбургской области за сутки освободились от воды 50 жилых домов и 65 приусадебных участков. Как отмечается в сообщении, "на сегодняшний день уже свыше 15 тысяч домов обработаны специальным обеззараживающим раствором".

Хроника 30 марта – 29 апреля 2024 годаПаводок в России
МЧС РФ Курганская область Тюменская область Оренбургская область
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