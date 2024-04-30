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Температура в мае почти на всей территории РФ будет близка к норме

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Почти на всей территории страны в мае температура будет около нормы, но в целом месяц будет с неустойчивой погодой, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В большинстве регионов температура ожидается около нормы, где-то на отрицательном фоне, где-то на положительном. Но главная характеристика - очень неустойчивый месяц будет", - сказал он.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, на европейской территории страны средняя месячная температура воздуха ожидается на большей части территории около средних многолетних значений; но в Калининградской, Псковской, Смоленской и Брянской областях температура в мае будет в среднем на 1 градус выше нормы.

На азиатской территории страны средняя месячная температура воздуха ожидается около средних многолетних значений.

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Меньше нормы осадков в мае, по прогнозам, выпадет в Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Астраханской областях, в Калмыкии, в Приволжском федеральном округе, а также на юге Свердловской области, в Курганской, Челябинской областях, на юго-западе Магаданской области, на Камчатке.

Больше нормы месячное количество осадков может выпасть на севере Ямало-Ненецкого автономного округа, Туруханского муниципального района Красноярского края, на Таймыре, севере Эвенкии, в центральных и южных районах Якутии, на юге Иркутской области, в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области, на севере Хабаровского края, добавил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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