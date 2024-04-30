Один человек погиб в пожаре от атаки украинского БПЛА в Курской области

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели жителя села Николаево-Дарьино Суджанского района в результате пожара, причиной которого был сброс боеприпаса с украинского дрона.

"Сегодня украинский беспилотник сбросил зажигательный боеприпас на один из домов в селе Николаево-Дарьино Суджанского района. Как установлено в ходе осмотра, в результате возникшего пожара погиб местный житель. Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким", - написал Старовойт в своем телеграм-канале во вторник.