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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Один человек погиб в пожаре от атаки украинского БПЛА в Курской области

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели жителя села Николаево-Дарьино Суджанского района в результате пожара, причиной которого был сброс боеприпаса с украинского дрона.

"Сегодня украинский беспилотник сбросил зажигательный боеприпас на один из домов в селе Николаево-Дарьино Суджанского района. Как установлено в ходе осмотра, в результате возникшего пожара погиб местный житель. Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким", - написал Старовойт в своем телеграм-канале во вторник.

Роман Старовойт Курская область
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