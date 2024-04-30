С июля отдельные категории граждан освободят от комиссии банков при оплате ЖКУ

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, а также члены семей умерших ветеранов с 1 июля смогут оплачивать услуги ЖКХ и пени за несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают отдельные банки, сообщается на сайте правительства РФ во вторник.

"С 1 июля 2024 года отдельные категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают отдельные банки. Распоряжение, утверждающее перечень таких категорий граждан, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет о многодетных родителях, пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий, а также членах семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Распоряжение от 27 апреля 2024 года 1059-р подготовлено для реализации новых норм Жилищного кодекса, которые были приняты по указанию президента.

О необходимости принятия таких изменений глава государства заявил в ходе прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции в декабре 2023 года, отметили в кабмине.