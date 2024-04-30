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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Председатель думы Нижнего Новгорода арестован на 2 месяца по делу о растрате

Председатель думы Нижнего Новгорода арестован на 2 месяца по делу о растрате
Председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев
Фото: Георгий Поветкин/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал по 26 июня председателя думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой лиц в особо крупном размере) и п. "б" ч.4. ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц в особо крупном размере).

Двумя днями ранее он был задержан по подозрению в совершении указанных преступлений. С ходатайством об его аресте выступил следователь регионального СУ СКР.

В пресс-релизе суда не уточняется суть предъявленных председателю гордумы обвинений.

СКР Нижний Новгород Олег Лавричев
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