Православные верующие отмечают Страстной четверг

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Православные верующие отмечают 2 мая Великий, или Страстной, четверг, начиная с которого в течение трех дней все церковные службы будут посвящены воспоминанию земных страданий Иисуса Христа.

При этом сам Великий четверг, именуемый на Руси также Чистым, посвящается воспоминанию Тайной Вечери, на которой Спаситель омыл ноги ученикам, показав пример братской любви и смирения.

Кроме того, на Тайной Вечере Христом было установлено главное таинство христианской веры - евхаристия (в переводе с греческого - "благодарение"), во время которого все верующие причащаются Тела и Крови Христа.

В Православной церкви к этому дню по древнему обычаю приурочено мироварение. Приготовление святого мира составляет предмет особой важности, так как считается, что через помазание миром всем крещаемым и воссоединяемым с Православной церковью сообщается благодать Святого Духа.

По традиции, в четверг принято готовить пасхальные куличи.