В Пензенской области отменили салюты в День Победы

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Власти Пензенской области решили отменить в регионе праздничные салюты и фейерверки в День Победы, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

"Представители ветеранских и общественных организаций вместе с близкими участников СВО обратились ко мне с просьбой не проводить в этом году праздничные салюты. Выделенные на них средства предлагается направить на поддержку наших бойцов в зоне спецоперации. Считаю это справедливым, принято решение отменить в День Победы проведение салютов и фейерверков", - написал губернатор в своем телеграм-канале в четверг.

Остальные запланированные праздничные мероприятия - возложение цветов к памятникам участникам Великой Отечественной войны, парад, праздничные концерты - в Пензенской области пройдут в обычном формате, добавил Мельниченко.

Ранее об отмене салютов 9 мая сообщали главы ряда других регионов Поволжья.