В Киргизии число детей, пострадавших при наезде грузовика, достигло 32

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Количество пострадавших детей в результате наезда грузовика на юге Киргизии выросло до 32, сообщила в четверг пресс-служба Минздрава республики.

"В данное время оперируют детей с тяжелыми травами. Из Бишкека и Оша отправили бригады из высококвалифицированных детских травматологов и хирургов. Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев вылетел в Джалал-Абад", - говорится в сообщении.

Четверо детей доставлены в Джалал-Абадскую областную больницу. Их состояние оценивается как крайне тяжелое.

По данным УВД Джалал-Абадской области, в ходе первичных следственных мероприятий выяснилось, что водитель оставил грузовик, после чего тот тронулся с места и покатился вниз в сторону детей, участвовавших в культурно-массовом мероприятии. Водитель не успел остановить грузовик.

Ранее в четверг министерство здравоохранения Киргизии сообщило, что пострадавшим от 9 до 16 лет.

Инцидент произошел во время чтения эпоса "Манас". По предварительным данным, наезд произошел не умышленно: на борту грузовика продавали мороженое, он был припаркован, но, возможно, стоял на подъеме.