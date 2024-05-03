Путин заявил, что формирование бюджета должно основываться на бюджетных правилах

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Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Проектировки федерального бюджета должны продолжать базироваться на бюджетных правилах, считает президент РФ Владимир Путин.

"Предлагаю сегодня продолжить обсуждение бюджетных планов, причем не только на ближайшую трехлетку, но и, как договаривались, на долгосрочный период до 2030 года. При этом напомню, что нам принципиально важно сохранить ответственные, сбалансированные, предельно реалистичные подходы в области бюджетной политики, в том числе планировать главный финансовый документ страны на основе бюджетных правил", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Неделей ранее глава государства отмечал, что при планировании федерального бюджета РФ в ближайшие шесть лет нужно сохранять консервативный подход, несмотря на то, что текущее состояние экономики говорит о формировании базы для роста доходов.

"Поступательное развитие нашей экономики позитивно отражается на федеральном бюджете: его доходы существенно превышают уровни прошлого года. Так, за первый квартал ненефтегазовые поступления увеличились на 43%, а в целом доходы федерального бюджета за три месяца выросли более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Это значит, что и другие показатели у нас, в том числе дефицит, он меньше становится", - отмечал тогда он.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в марте отмечал, что никаких изменений подходов в бюджетном правиле не планируется. "Бюджетное правило - это наш якорь такой стабилизационный. Если будем его часто в одну или другую сторону менять - ничего хорошего из этого не выйдет", - отмечал он.

Законом о бюджете на 2024-2026 годы предусматривается дефицит в размере 0,9% ВВП, 0,4% ВВП и 0,8% ВВП, соответственно.