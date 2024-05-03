В Крыму ведут поиск трех военных, которые вышли на лодке в Черное море

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российские военные в Крыму ведут поиск трех военнослужащих, которые пропали после выхода на резиновой лодке в море.

"В настоящее время командованием воинской части и спасательными службами продолжаются поисковые мероприятия", - сообщила в пятницу пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

По ее данным, 30 апреля около 14:30 по московскому времени трое военнослужащих одной из воинских частей, дислоцированных в Крыму, на резиновой весельной лодке вышли в открытое море.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями военнослужащие не справились с управлением лодкой и ветром были унесены в море. Сразу после обнаружения отсутствия военнослужащих командованием подразделения незамедлительно были приняты меры для их поиска", - говорится в сообщении ЮВО.

По данным пресс-службы, поиск военных сотрудниками МЧС на моторной лодке результатов не дал.

"Для расширения района поиска около 18:30 мск были привлечены вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС России. Кроме того, с наступлением темного времени суток для поиска военнослужащих были дополнительно привлечены три катера Черноморского флота", - сообщил округ.