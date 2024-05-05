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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:30

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за голодающих на Ставрополье лошадей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о жестоком обращении с животными в Ставропольском крае, сообщает Информационный центр Следственного комитета.

Как говорится в сообщении, в эфире федерального телеканала был показан сюжет об ухудшении состояния лошадей редкой тюркской породы на сельскохозяйственном предприятии в Ставропольском крае.

Также подчеркивается, что после распространения в СМИ информации о гибели животных от истощения руководство конезавода пытается избежать ответственности.

Волонтеры утверждают, что ранее представители Московской федерации конного спорта предлагали директору предприятия предоставить команду ветеринаров для реабилитации и лечения лошадей, однако получили отказ. Отмечается, что непринятие мер к спасению оставшихся в живых особей может привести к полной утрате редкой породы.

Ранее Бастрыкин поручал представить доклад по указанной ситуации.

В СУ СК России по Ставропольскому краю проводится процессуальная проверка. Также региональное следственное управление инициировало вопрос передачи возбужденного по данному факту уголовного дела по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) из органов внутренних дел в свое производство.

Александр Бастрыкин Ставрополье Ставропольский край
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