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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Более 6 тыс. дачных домов остаются подтопленными в Курганской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Свыше 400 жилых домов и дач освободились от воды в Курганской области за минувшие сутки, сообщает Главное управление МЧС РФ по региону в понедельник.

"За прошедшие сутки в двух муниципальных образованиях (Кетовский муниципальный округ и г. Курган) в двух населенных пунктах от воды освободилось 47 жилых домов, 371 дачный дом, 50 приусадебных участков и один участок автомобильной дороги", - говорится в сообщении.

По состоянию на 6 мая остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях в 11 населенных пунктах 487 жилых домов, 6 тыс. 78 дачных домов, шесть низководных мостов и десять участков автомобильных дорог.

Сотрудники МЧС России продолжают откачивать воду в пострадавших от паводка населенных пунктах Курганской области и обеззараживать дома и территории. За сутки специалисты обработали три жилых дома и 38 придомовых территорий, откачали с открытых территорий 32 тыс. кубометров воды.

Кроме того, сотрудники МЧС выполняют работы по просушке домов и подвалов, очищают от мусора территории, оказывают адресную помощь гражданам, доставляют питьевую воду, продукты.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка.

Курганская область
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