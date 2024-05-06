Правительство предложило отклонить проект о технологическом аудите инвестпрограмм монополий

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ предложило Госдуме отклонить законопроект, формализующий процедуры подготовки и согласования инвестиционных программ естественных монополий. Документ устанавливал общие требования к содержанию инвестиционных программ, предусматривал введение института технологического и ценового аудита. Против его принятия выступал думский комитет по энергетике.

Уведомление о предложении правительства снять законопроект с рассмотрения опубликовано в электронной базе данных парламента.

Законопроект (№50224-7) был внесен правительством в конце 2016 года и принят в первом чтении летом 2017 года.

В рамках обсуждения документа в Госдуме в первом чтении на тот момент заместитель министра экономического развития Николай Подгузов отмечал, что средства, учитываемые при установлении тарифов на товары и услуги естественных монополий, не направляются в достаточном объёме на поддержание инфраструктуры. При этом технологический и ценовой аудит в отношении отдельных проектов монополий проводился с 2013 года по решениям правительства.

"За этот период только в сфере железнодорожного транспорта потенциально выявленная экономия превысила 96 млрд рублей, при этом затраты на аудит составили чуть более 200 млн рублей. По результатам аудита в электроэнергетике решено отказаться от нескольких крупных проектов стоимостью 39 млрд рублей. По ряду проектов была предложена оптимизация общим объёмом около 3 млрд рублей, или 10% их стоимости, при этом затраты на аудит составили порядка 70 млн рублей. Таким образом, мы осознанно предлагаем упорядочить и расширить действие доказавших свою эффективность механизмов", - отмечал замминистра.

Правительству предлагалось определить круг компаний, на которые будут распространяться нормы нового закона.

Ряд замечаний к правительственному законопроекту высказал глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный. Так, по его словам, документ не содержит положений, определяющих порядок урегулирования разногласий, которые могут возникнуть между органами государственной власти и субъектами естественных монополий при рассмотрении, утверждении и установлении целевых показателей инвестиционных программ.

"Введение процедуры согласования инвестиционных программ с федеральными органами исполнительной власти может с большой вероятностью привести к увеличению сроков реализации программ и, соответственно, к снижению эффективности капитальных вложений и к уменьшению инвестиционной привлекательности в связи с увеличением сроков окупаемости объектов", - отмечал Завальный в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении на пленарном заседании Госдумы.

"Коллеги, инвестиционные программы очень большие, и у нас сейчас нет российских аудиторов, которые в состоянии сделать эту работу, а западным аудиторам или аудиторам с иностранным капиталом такую работу доверить нельзя", - считает он.

"Принятие законопроекта также повлечет дополнительные финансовые расходы субъектов естественных монополий, связанные с оплатой услуг по проведению технологического и ценового аудита, создаст существенные риски, связанные с установлением обязанности по предоставлению юридическому лицу, проводящему технологический и ценовой аудит, документов и информации, содержащих сведения, составляющие коммерческую или государственную тайну", - отмечалось в заключении комитета по энергетике на законопроект.