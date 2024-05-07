Путин может предложить кандидатуру на пост премьер-министра уже во вторник

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Предложения от президента по кандидатуре на пост премьер-министра можно будет ждать уже 7 мая, в день инаугурации, заявил "Первому каналу" перед началом церемонии пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Вполне можно ожидать. Сегодня кабинет министров сложит свои полномочия, они все превратятся в исполняющих обязанности", - сказал он.

Его спросили, присутствуют ли на церемонии инаугурации возможные кандидаты на пост премьер-министра.

"Наверняка. Хотя мы узнаем вместе с вами", - сказал представитель Кремля.

"Как говорил вчера президент, главное - продолжение работы в обычном режиме, потому что задач очень много. Темп высокий. Нельзя прерываться ни на час. Работа будет продолжена", - отметил он.

По словам Пескова, в графике президента 7 мая, кроме инаугурации, есть несколько рабочих встреч, одна из них начнется сразу по завершении церемонии.

Путин потребовал, чтобы намеченные планы реализовывались без пауз в период формирования нового правительства 6 мая, на последней встрече с уходящим составом кабинета министров. В этот же день стало известно, что отменяется намечавшееся на 8 мая пленарное заседание Госдумы. Ранее депутаты не исключали, что обсудят кандидатуру нового главы правительства уже 8 мая.

"Как ожидается, кандидатура премьер-министра будет внесена в Госдуму сразу после инаугурации, это все будет достаточно оперативно", - сказал "Интерфаксу" 6 мая информированный источник. 10 мая планируются встречи кандидата в председатели правительства с думскими фракциями. И уже 10 мая на дополнительном заседании Госдума может утвердить кандидатуру нового председателя правительства, предполагают собеседники агентства в Думе.

12 мая в профильных комитетах Думы должны пройти пройдут встречи с кандидатами на должности вице-премьеров и министров. Утвердить их могут 13 и 14 мая.