Встречи фракций Думы с кандидатом в премьер-министры начнутся 10 мая с 11 часов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Госдума планирует рассмотреть кандидатуру на пост премьер-министра 10 мая в 14 часов, с 11 до 14 часов планируются встречи кандидата с фракциями, сообщил председатель думского комитета по энергетике Павел Завальный.

"10 мая будем утверждать председателя правительства. В 10 часов будет совет думы, с 11 до 14 часов - встречи кандидата во фракциях. "Единая Россия" в час будет встречаться с кандидатом. В 14 часов будет уже пленарка до 16 часов", - сказал он на заседании комитета.

Кандидатуры вице-премьера по ТЭК и министра энергетики комитет Госдумы по энергетике планирует рассмотреть 12 мая в 12:00.

"Что касается вице-премьеров и министров, по нашему направлению есть курирующий вице-премьер по ТЭК и министр энергетики. У нас две кандидатуры через наш комитет. Эти кандидатуры по представлению премьер-министра будут рассматриваться 12 мая в 12:00 предварительно", - сказал Завальный.