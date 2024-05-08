Река Ишим пошла на спад во всех населенных пунктах Тюменской области

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в Ишиме в Тюменской области за минувшие сутки понизился во всех населенных пунктах региона, где протекает река, сообщает информационный центр регионального правительства в среду.

Так, согласно замерам, к 08:00 (06:00 по Москве) 8 мая уровень реки в городе Ишиме снизился на 16 см - до 962 (критическая отметка - 850 см), в селе Абатском, райцентре Абатского района, - на 13 см, до 1198 см (критическая отметка 960 см), в селе Викулово, райцентре Викуловского района, селе Ильинка Казанского района - на 4 см, соответственно до 1164 (критическая отметка 1000) и 807 см (критическая отметка 800 см).

Режим ЧС из-за угрозы паводка действует в Тюменской области с 8 апреля. По последним данным, из зон подтопления эвакуированы свыше 6,5 тыс. человек.