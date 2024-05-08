Суд продолжает изучать документы по передаче активов "Макфы" государству

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Центральный суд Челябинска третий день подряд рассматривает иск Генпрокуратуры об обращении крупного производителя макарон, муки и круп АО "Макфа" и связанных с ним компаний в доход государства, пока исследовано менее половины материалов, сообщил журналистам адвокат ответчиков Вячеслав Плахотнюк.

"Мы еще не дошли до экватора исследований документов", - сказал адвокат, но не исключил, что в среду могут начаться прения сторон.

6 мая дело рассматривалось с 9:00 до почти 20:00, 7 мая - с 9:00 до 21:00 с перерывами. Как говорил адвокат Игорь Трунов, суд и прокуратура предлагали во вторник работать до полуночи, но ответчики возражали, поскольку среди них есть беременная женщина.

Трунов также говорил, что был заявлен отвод судье, это ходатайство было отклонено. Кроме того, заявлялось ходатайство о необходимости решить процессуальный вопрос о праве на защиту в суде одного из основных ответчиков по делу - находящегося в международном розыске экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. По словам Трунова, местонахождение Белоусова неизвестно, а его интересы в данном судебном процессе никто не представляет. Это ходатайство суд также отклонил.

28 марта замгенпрокурора в интересах Российской Федерации подал в Центральный суд Челябинска иск к "Макфе" и аффилированным с нею юридическим лицам об обращении в доход государства имущества ответчиков.

Ответчиками, помимо "Макфы", выступают еще 33 юрлица, в том числе входящий в группу "Макфы" производитель хлеба и хлебобулочных изделий АО "Смак". Также ответчиками по иску являются 13 физических лиц, в том числе экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Вадим Белоусов, а также Александр, Валерий и Наталья Юревичи, Ирина Белоусова.

По ходатайству Генпрокуратуры суд принял обеспечительные меры по иску - запретил регистрационные и распорядительные действия с акциями и долями компаний. Позднее, в апреле, суд по заявлению Генпрокуратуры частично заменил обеспечительные меры АО "Макфа", разрешив проводить расчеты с контрагентами, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к прокуратуре.

В частности, АО "Макфа", АО "Новая Пятилетка" и АО "Долговское" было разрешено привлечение кредитных средств в российских банках в пределах установленных лимитов для приобретения сырья и материалов. Помимо этого, суд разрешил АО "Макфа" проводить платежи в пользу ряда контрагентов по договорам на поставку запчастей и комплектующих, необходимых для функционирования оборудования.

В исковом заявлении (копию "Интерфаксу" предоставил Трунов), Генпрокуратура требует обратить акции "Макфы" и связанных компаний в доход государства из-за коррупционного происхождения бизнеса.

По данным ведомства, главные ответчики Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах госвласти, в нарушение антикоррупционного законодательства не прекратили заниматься бизнесом, фактически владели группой коммерческих компаний, сведения о них не декларировали и в контрольные органы не передавали, положение во власти использовали для достижения бизнес-интересов. Бизнес-активами они, по сведениям прокуроров, управляли через родственников и доверенных лиц.

Основной участник бизнес-группы - АО "Макфа", которое входит в топ-5 мировых производителей макаронных изделий, внесено в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России.

В этот концерн входят еще 26 компаний, их совокупная стоимость в иске была определена в 46 млрд рублей, ежегодная выручка - в 41 млрд рублей, а валовая прибыль - в 13,6 млрд рублей.

Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований.

Компания выпускает продукцию на площадках в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, Алтайском и Ставропольском краях.

Михаил Юревич с 2010 по 2014 год занимал пост губернатора Челябинской области, до этого пять лет был главой Челябинска, впоследствии был объявлен в международный розыск по уголовному делу о крупной взятке в размере 3 млрд рублей.