Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием, гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотниками по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины, сообщает министерство обороны РФ.

"В ответ попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "цели удара достигнуты".

"Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке.

"В результате удара существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники", - информирует министерство обороны РФ.

В среду Минобороны РФ также заявило, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Кисловка в Харьковской области и Новокалиново в Донецкой народной республике.