Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России утром в среду нанесли групповой удар высокоточным оружием, гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотниками по объектам энергетики и предприятиям ВПК Украины, сообщает министерство обороны РФ.

"В ответ попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "цели удара достигнуты".

"Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке.

"В результате удара существенно снижены возможности Украины по выпуску продукции военного назначения, а также переброске к линии боевого соприкосновения западного вооружения и военной техники", - информирует министерство обороны РФ.

В среду Минобороны РФ также заявило, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Кисловка в Харьковской области и Новокалиново в Донецкой народной республике.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Кинжал Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Российские войска взяли под контроль Кисловку в Харьковской области и Новокалиново в ДНР

Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения

Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения
Военная операция на Украине

На Белгородчине число жертв атаки дронов 6 мая достигло восьми

МИД РФ назвал очередным недружественным шагом отзыв посла ФРГ из России

МИД РФ назвал очередным недружественным шагом отзыв посла ФРГ из России

Песков поставил под сомнение правдивость информации, исходящей от СБУ

Роспотребнадзор исключил риск завоза лихорадки Эбола в РФ

Государство передаст акции свердловского электрозавода "Исеть" Ростеху

Паводок в России

Река Ишим пошла на спад во всех населенных пунктах Тюменской области

Река Ишим пошла на спад во всех населенных пунктах Тюменской области
Военная операция на Украине

Ударом со стороны Украины повреждены нефтебаза в Луганске и газопровод

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 8 мая снизилась на 3,2%, на ячмень и кукурузу стала нулевой

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 8 мая снизилась на 3,2%, на ячмень и кукурузу стала нулевой
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });