Движение на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы будет закрыто 9 мая

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Ряд улиц и набережных в Центральном и Юго-Восточном административных округах (ЦАО и ЮВАО) Москвы будет закрыт для движения транспорта 9 мая в связи с проведением парада.

Как ранее сообщили в столичном департаменте транспорта, движение будет закрыто: с 5:00 до окончания мероприятия на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, с 5:30 до окончания мероприятия на ряде центральных улиц и набережных, с 10:00 до окончания мероприятия будет повторно закрыто движение на Волгоградском проспекте и части Садового кольца.

Также в районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение с 5:00 до 13:00.

В дептрансе отметили, что в местах временных ограничений запрещена парковка.

Краткосрочно в период с 07:30 до 08:00 будут закрыты для движения транспорта улицы Зубовская, Пречистенка, Волхонка, Ленивка, Кремлeвская набережная, проезд Девичьего Поля и площадь Васильевский Спуск.

С 16:00 до 22:30 съезды с Тверского путепровода, улиц Бутырский Вал и 1-ой Тверской-Ямской на площадь Тверская Застава будут закрыты для проезда.

Помимо этого, 9 мая с 17:00 будет временно закрыто движение для транспорта на Волгоградском проспекте и на участке МКАД. Движение закрыто с 17:00 до окончания мероприятия: в Проектируемом проезде №3502, на Волгоградском проспекте от ТТК до МКАД, на внутренней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Минского шоссе.

Кроме того, подземные пешеходные переходы будут закрыты: с 5:00 до окончания мероприятия на участке Волгоградского проспекта, Садового кольца - от станции метро "Таганская" до метро "Маяковская", а также на Тверской улице - от станции метро "Маяковская" до станции метро "Охотный ряд", с 10:00 до окончания мероприятия на участке Садового кольца - от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат и на улице Новый Арбат.

Подземный пешеходный переход в районе станции метро "Маяковская" будет открыт.

Несколько станций московского метрополитена в центре города изменят режим работы в этот день. С 5:30 до окончания перекрытий станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку пассажиров, а "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку.

На станции "Парк Победы" в течении дня возможны ситуативные ограничения на вход и выход. Также возможны ситуативные ограничения на других станциях метро по требованию полиции.