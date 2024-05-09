Парад с участием 9 тыс. человек и 70 единиц техники пройдёт в Москве

Завершится парад пролётом пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится на Красной площади в столице России в четверг.

По данным Министерства обороны РФ, в нём примут участие более девяти тысяч человек и 70 единиц техники.

В состав пешей колонны включены полки, батальоны и роты по видам и родам войск, расчёты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр.

Завершится парад пролётом авиационных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

В рамках празднования Дня Победы в Москве на Поклонной горе организована выставка трофейного вооружения и военной техники, захваченных в ходе специальной военной операции на Украине. Среди них, в частности, американские Abrams и Bradley, немецкие Leopard и Marder, другие зарубежные образцы, в том числе производства Великобритании, Чехии, Франции, Финляндии, иных стран. Выставка продлится до конца мая.

Как сообщалось, военные парады 9 мая пройдут в семи городах-героях и 18 городах, где размещены штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. В 314 населённых пунктах планировались торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов.

Всего в праздновании Дня Победы будет задействовано около 150 тыс. человек, порядка двух с половиной тысяч образцов вооружения и военной техники, информировало российское военное ведомство.