Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Пожар на нефтебазе под Анапой ликвидирован после атаки дронов ВСУ

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание на территории нефтебазы под Анапой, куда упало несколько беспилотников, сообщает краснодарский оперштаб в четверг.

"По информации МЧС Краснодарского края, в 11:08 по Москве возгорание полностью ликвидировали", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг украинские дроны атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой. По данным ЕДДС Анапы, около шести БПЛА были подавлены, несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар, повреждено несколько резервуаров.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Анапа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Насосная станция повреждена после атаки беспилотника в башкирском Салавате

Военная операция на Украине

Путин заявил, что РФ научилась "малыми средствами" решать задачи в сфере разведки

Беспилотник атаковал "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане

Белоруссия присоединится к РФ на учении по готовности нестратегического ядерного оружия

Рябков заявил, что российская ядерная доктрина не претерпела изменений

Паводок в России

Вода в Ишиме в тюменском селе Ильинка опустится ниже опасной отметки 10 мая

Вода в Ишиме в тюменском селе Ильинка опустится ниже опасной отметки 10 мая

Путин заявил, что РФ будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения

Пожар на нефтебазе под Анапой локализован

Паводок в России

Уровень воды в реке Тобол в Кургане за сутки снизился на 12 см

Уровень воды в реке Тобол в Кургане за сутки снизился на 12 см

Не менее восьми человек пострадали при ночной атаке на Белгород

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });