Пожар на нефтебазе под Анапой ликвидирован после атаки дронов ВСУ

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание на территории нефтебазы под Анапой, куда упало несколько беспилотников, сообщает краснодарский оперштаб в четверг.

"По информации МЧС Краснодарского края, в 11:08 по Москве возгорание полностью ликвидировали", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг украинские дроны атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой. По данным ЕДДС Анапы, около шести БПЛА были подавлены, несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар, повреждено несколько резервуаров.

По предварительной информации, пострадавших нет.