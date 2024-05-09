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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Пожар на нефтебазе под Анапой локализован

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Возгорание на территории нефтебазы под Анапой, куда сегодня упало несколько беспилотников, локализовано, сообщает краснодарский оперштаб.

"По данным МЧС Краснодарского края, в 7:40 по Москве пожар локализовали", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг украинские дроны атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой. По данным ЕДДС Анапы, около шести БПЛА были подавлены, несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар, повреждено несколько резервуаров. По предварительной информации, пострадавших нет.

Анапа Кубань
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