Беспилотники атаковали нефтебазу под Анапой

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Беспилотники упали на территории нефтебазы под Анапой, в результате начался пожар, который повредил несколько резервуаров, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"В ночь со среды на четверг преступный киевский режим совершил попытку атаки гражданского объекта - нефтебазы в селе Юровка под Анапой с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным ЕДДС Анапы, около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

К борьбе с огнем привлечены 62 человека и 20 единиц техники. Ликвидацию ЧС лично курирует мэр Анапы Василий Швец, добавили в оперштабе.