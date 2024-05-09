Российские военные за сутки уничтожили две ракеты ATACMS и пять авиабомб Hammer

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о перехвате за сутки двух украинских ракет ATACMS, пяти авиабомб Hammer и 28 дронов, ударе по полевому складу боеприпасов оперативно-тактической группы "Донецк" армии Украины.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 15 реактивных снарядов Vampire чешского производства, реактивный снаряд HIMARS производства США, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, а также 28 беспилотных летательных аппаратов", - сообщило Минобороны РФ в четверг.

В сообщении министерства говорится, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ уничтожены командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) и полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк", нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 105 районах.

По информации Минобороны РФ, с начала специальной военной операции уничтожено 594 украинских самолета, 270 вертолетов, 23856 беспилотников, 512 зенитных ракетных комплексов, 15960 танков и других боевых бронемашин, 1280 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9415 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21563 единицы специальной военной автомобильной техники.