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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Уровень Иртыша в тюменском Усть-Ишиме превысил критическую отметку

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Уровень реки Иртыш в селе Усть-Ишиме Тюменской области поднялся за минувшие сутки на 28 см, сообщает информационный центр регионального правительства в среду.

Уровень воды в населенном пункте на 8:00 местного времени (6:00 по мск) достиг 844 см (критическая отметка - 820 см).

Также уровень воды заметно вырос в Ялуторовске и Нижней Тавде - на 14 см, достигнув 719 и 683 см соответственно. В Увате показатель увеличился на 12 см (до 999 см), в Иевлево - на 10 см (до 620 см), в Тобольске - на 11 см (до 596 см).

В ряде населенных пунктов, например, Ишиме, Абатском, Исетском, Стрехено и некоторых других вода идет на убыль.

С 8 апреля в Тюменской области введен режим ЧС из-за паводка. Из зон подтопления эвакуированы свыше 6,5 тыс. жителей региона.

Хроника 30 марта – 10 мая 2024 годаПаводок в России
Тюменская область Иртыш Усть-Ишим
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