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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Речные пассажирские рейсы отменены в Татарстане из-за возможного шторма на Волге

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Государственное АО "Флот Республики Татарстан", осуществляющее регулярные речные пассажирские перевозки в республике и в соседние регионы, отменило все запланированные на пятницу рейсы, сообщила пресс-служба предприятия.

"10 мая в связи со штормовым предупреждением, отменены все рейсы", - говорится в сообщении.

В своем телеграм-канале предприятие опубликовало штормовое предупреждение Татгидромета, согласно которому на Волге на крупнейшем Куйбышевском водохранилище сегодня ожидаются порывы ветра до 22 м/с, мокрый снег и дождь с ухудшением видимости до 1-2 км.

Ранее сообщалось, что 8 мая "Флот Республики Татарстан" также отменял все рейсы из-за непогоды.

"Флоту Республики Татарстан" принадлежат 28 судов, приобретенных у группы "Татфлот", а также четыре новых судна: два "Метеора-2020" и два теплохода А217-1 ледового класса.

Татарстан Волга
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