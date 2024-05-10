Успехи в СВО и меры борьбы с паводками назвали важными событиями более трети россиян

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Успехи российской армии на фронтах специальной военной операции как наиболее важные и значимые события последней недели оценивают 26% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра.

Принимаемые меры по борьбе с масштабными паводками в ряде регионов важнейшими событиями недели назвал каждый одиннадцатый (9%), показывают результаты исследования.

Среди наиболее значимых событий, вошедших в рейтинг, подготовка к инаугурации Владимира Путина, выставка трофейной военной техники на Поклонной горе в Москве, оказание Западом военной помощи Киеву, обострение обстановки на Ближнем Востоке, отмечают социологи.

Опрос был проведен 3-5 мая 2024 года среди 1 500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.