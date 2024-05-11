Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено на Кубани

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Сильный дождь и ветер ожидаются в ближайшие несколько дней в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в субботу.

"Вечером и до конца суток 11 мая, а также 12 мая, ночью и утром 13 мая в южной половине края ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с непогодой на территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение.