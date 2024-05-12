Два предприятия повреждены при повторной атаке Шебекино со стороны ВСУ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повторной атаке Шебекинского городского округа с украинской стороны.

"В результате повторной атаки города Шебекино с помощью БПЛА есть повреждения на территории двух промышленных предприятий. На одном из них повреждена кровля производственного помещения, на другом повреждено помещение столовой. Пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

При предыдущей атаке БПЛА города Шебекино была повреждена ЛЭП, без света остались несколько населенных пунктов.