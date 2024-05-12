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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Трое мирных жителей погибли при новом обстреле Белгорода

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны областного центра.

"Город Белгород в очередной раз за сегодняшний день подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. К большому горю, погибли трое мирных жителей - девочка семнадцати лет, женщина и мужчина скончались на месте от полученных травм", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Также, по предварительным данным, пострадали пять человек.

"Трое человек - два мужчины и женщина - получили осколочные ранения различных частей тела, бригадами скорой они доставлены в городскую больницу №2. Двое мужчин - один с контузией, второй с рассечением - получили необходимую медицинскую помощь и отправлены домой на амбулаторное лечение", - написал Гладков.

На данный момент повреждения зафиксированы в 17 квартирах пяти многоквартирных домов - выбиты окна, в одной из квартир сильно пострадал балкон. На территории частного жилого домовладения загорелась летняя кухня. Пожарными расчетами очаг возгорания оперативно ликвидирован. Осколками посекло пять автомобилей и несколько остановочных комплексов.

Также имеются повреждения ЛЭП. Под аварийное отключение электроэнергии попали дома на улицах Губкина, 60 лет Октября, Спортивная, Есенина, Славянская. Энергетики приступили к переключению потребителей на резервные схемы.

"В результате массированных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за сегодняшний день в Белгороде погибли 11 мирных жителей (8 человек извлеки из-под завалов дома и трое погибли в результате этого обстрела), 25 человек получили ранения различной степени тяжести", - уточнил губернатор.

Белгород
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