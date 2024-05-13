"Рольф" в 2023 году снизил чистую прибыль по МСФО в 2,5 раза

Дилер выплатил около 820 млн рублей windfall tax

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В 2023 году выручка дилерской группы "Рольф" по МСФО выросла на 40%, до 323,9 млрд рублей, при падении чистой прибыли в 2,5 раза, до 5,2 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Оборот дилера от продаж автомобилей составил 270 млрд рублей (+44,4%), от сегмента сервисных услуг и продаж запчастей - 53,9 млрд рублей (+20,9%). Общая себестоимость продаж, по данным управленческого учета, выросла на 50,2% и составила 281,7 млрд рублей.

Операционная прибыль сократилась на 38,5%, до 11,8 млрд рублей. Финансовые доходы снизились до 240,3 млн рублей с 1,35 млрд рублей годом ранее. Финансовые расходы подросли до 4,3 млрд рублей с 4 млрд рублей соответственно за счет роста расходов, связанных с обслуживанием кредитов. Прибыль до налогообложения составила 7,7 млрд рублей (-53,4%).

Показатель скорректированной EBITDA группы за год снизился на 35,7%, до 14,1 млрд рублей.

Чистый долг "Рольфа" за год сократился на 10,7%, до 25,8 млрд рублей. Соотношение чистый долг к скорректированной EBITDA составило 1,92 против 1,36 на конец 2022 года.

Дилер выплатил около 820 млн рублей налога на сверхприбыль (windfall tax).

"Рольф" - один из крупнейших в России автодилерских холдингов, имеет портфель из более 30 автомобильных брендов. За 2023 год дилер, как сообщалось на его сайте, реализовал около 131 тыс. автомобилей (+31,4%), в том числе 28,7 тыс. новых (+13%) и 102,3 тыс. подержанных (+37,8%).

Активы "Рольфа" в конце 2023 года были переданы во временное управление Росимуществу указом президента Владимира Путина. В компании заявляли, что это не повлияет на ее операционную деятельность. Позже Генпрокуратура подала в Московский районный суд Петербурга иск о передаче активов дилера в госсобственность. В феврале 2024 года заявление было удовлетворено. Как отмечается в решении суда, активы были изъяты как "имущество, полученное коррупционным путем". Суд отметил, что основатель "Рольфа" Сергей Петров руководил компанией параллельно с работой депутатом Госдумы.

Прежние руководители "Рольфа", включая Петрова, несколько лет назад попали под уголовное преследование по делу о незаконном выводе за рубеж денежных средств в особо крупном размере в составе организованной группы (ч.3 ст.193.1 УК).

По версии следствия, в 2014 году Петров, экс-директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро, бывший гендиректор дилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия в составе группы с иными, неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление за границу денежных средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера, на счета Panabel с помощью подложного договора купли-продажи у кипрского предприятия акций компаний "Рольф Эстейт" по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

Петров, ныне проживающий за границей, был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Какой-либо вывод денег из "Рольфа" бизнесмен отрицал. Его защита указывала на отсутствие события преступления ввиду того, что сделка, которую следствие положило в основу уголовного дела, была стандартной процедурой по реструктуризации и консолидации активов.

В конце марта в "Рольфе" сменился руководитель. Компанию возглавил Роман Антонов, бизнес-партнер предпринимателя, главы Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева.