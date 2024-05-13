Что произошло за день: понедельник, 13 мая

Утверждение вице-премьеров, дело против экс-сотрудника "Яндекса" и приговор казахстанскому министру

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума утвердила первого вице-премьера и вице-премьеров РФ. Соответственно утверждены кандидатуры Дениса Мантурова, а также Александра Новака, Татьяны Голиковой, Марата Хуснуллина, Дмитрия Патрушева, Юрия Трутнева, Виталия Савельева, Дмитрия Григоренко, Дмитрия Чернышенко, Алексея Оверчука.

- Экс-сотрудник "Яндекса" стал фигурантом дела о госизмене за финансирование ВСУ. По данным спецслужбы, после начала СВО мужчина переводил деньги в соответствующий фонд.

- Казахстанский экс-министр Бишимбаев приговорен к 24 годам за убийство жены. В конце прошлого года он избил до смерти свою жену в здании "Гастроцентра".

- "Точка" выплатила своим клиентам заблокированные в Киви банке 8 млрд рублей. Выплаты получили около трех тысяч предпринимателей, чьи "зависшие" суммы не покрывались выплатами от АCB или покрывались только частично.

- В Белгороде предупредили об угрозе обрушения поврежденной обстрелом многоэтажки. Губернатор Вячеслав Гладков поручил провести экспертизу и по ее результатам принять решение о будущем дома.

- За скрытые автомобильные номера ужесточат административную ответственность. Правительственная комиссия одобрила соответствующий проект закона, сообщил источник. Документ предлагает лишать водительских прав на срок от одного года до полутора лет.

- Начало плановых отключений горячей воды в Москве перенесли на 20 мая. Решение принято из-за похолодания. Предполагалось начать отключать горячую воду 14 мая. Синоптики обещают потепление к выходным.