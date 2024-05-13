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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

За скрытые автомобильные номера введут административную ответственность

За скрытые автомобильные номера введут административную ответственность
Фото: Иван Высочинский/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона об административной ответственности за применение материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных автомобильных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, сообщил "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник.

Такой проект отзыва включен в повестку заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности 13 мая.

"В проекте отзыва отмечается, что правительство поддерживает законопроект", - сообщил собеседник агентства.

Представлявший законопроект представитель МВД сказал о необходимости ввести административную ответственность за управление транспортным средством, оборудованным устройствами, препятствующими идентификации регистрационных знаков. Кроме того, предлагается ввести штраф за повторное в течение года управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков.

Также проект закона предлагает ввести штраф за управление машиной без установленных знаков и за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть.

В документах к законопроекту указывается ,что государственно-правовое управление президента принципиальных возражений правового характера по законопроекту не имеет.

МВД правительство
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