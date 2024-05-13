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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Экс-сотрудник "Яндекса" стал фигурантом дела о госизмене за финансирование ВСУ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о госизмене в отношении бывшего сотрудника "Яндекса", которого подозревают в переводе денег в поддержку украинской армии. Дело возбуждено по статье 275 УК (госизмена).

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена на территории Нижегородской области противоправная деятельность бывшего сотрудника ООО "Яндекс", причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - сказано в пресс-релизе.

По данным ФСБ, после начала СВО мужчина "осуществил перевод личных денежных средств на счет зарегистрированного на Украине фонда для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов".

"Впоследствии, скрываясь от частичной мобилизации, покинул территорию РФ. Ранее задержанный привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах", - добавили в ФСБ.

Позднее спецслужба распространила видео с задержанием мужчины. Он дал показания о том, что переводил деньги на счет украинской организации в 2022 году.

Также на видео показано, что мужчина доставлен в суд для избрания меры пресечения.

ФСБ Яндекс ВСУ Нижегородская область
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