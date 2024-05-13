"Точка" выплатила своим клиентам заблокированные в Киви банке 8 млрд рублей

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - АО "Точка" завершило выплаты своим клиентам, которые работали на базе банковской лицензии Киви Банка и чьи деньги на счетах оказались заморожены после отзыва у него лицензии, общая сумма выплат составила 8 млрд рублей, говорится в сообщении "Точки".

Всего выплаты получили около трех тысяч предпринимателей, чьи "зависшие" на счетах в Киви банке суммы не покрывались выплатами от Агентства по страхованию вкладов или покрывались только частично.

Как сообщалось, механизм выкупа предполагал, что "Точка" приобретет у своих клиентов права требования к Киви банку и возьмет на себя риски последующего взыскания этих сумм. Выплаты поступали на счета, открытые на лицензии банка "Точка". Если остаток на счете был в иностранной валюте, то выплата поступала в рублях по курсу ЦБ РФ, актуальному на 21 февраля (дата отзыва лицензии Киви банка). Первые выплаты начались 5 марта.

"Наше решение не имело прецедента в банковской сфере, поэтому мы не могли обратиться к опыту рынка, чтобы заимствовать готовые подходы и процессы. В кратчайшие сроки команда Точки придумала и запустила сложный процесс уступки прав требований к Киви и выплат клиентам, чтобы восстановить работу их бизнеса. Сегодня можно констатировать, что слово мы сдержали и все обещанные выплаты в размере 8 млрд рублей совершили", - сказал генеральный директор "Точки" Андрей Завадских, слова которого приводит пресс-служба.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию Киви банка на осуществление банковских операций. Регулятор принял это решение в связи с нарушением банком федеральных законов, в том числе по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), и нормативных актов ЦБ.

"Точка" с 2017 года работает по мультибанковской системе: на ее базе клиенты могли осуществлять операции через Киви банк и банк "Открытие". В начале 2023 года банк "Точка" получил собственную банковскую лицензию, но часть клиентов продолжила обслуживаться в Киви. На лицензии Киви клиенты "Точки" проводили экспортно-импортные расчеты, пользовались овердрафтами и проводили моментальные выплаты таксопаркам на карты любых банков.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занял 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".