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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:28

Суд в КЧР приговорил к 18,5 года сторонников ИГИЛ, готовивших теракты в регионе

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Суд в Карачаево-Черкесии назначил 18 с половиной лет колонии трем последователям запрещённой и признанной террористической организации ИГИЛ, которые готовили подрывы административных зданий, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Совершать теракты они планировали с помощью самодельных взрывных устройств.

Через мессенджер фигуранты установили контакты с боевиками МТО в Сирии.

"По их указанию прибыли в г. Черкесск, где арендовали квартиру и выбрали в качестве объекта атаки одно из административных зданий. После чего приобрели необходимые компоненты для сборки взрывного устройства, в процессе которой и были задержаны",- сообщили в ФСБ.

ФСБ КЧР Черкесск ИГИЛ Карачаево-Черкесия
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