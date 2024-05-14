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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:43

В 2023 году было заморожено 115 млн рублей участников перечня Росфинмониторинга

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В 2023 году в России было заморожено около 115 млн рублей людей и организаций, внесенных в перечень террористов и экстремистов, сообщает Росфинмониторинг в отчете о своей работе за прошлый год.

"В отношении 4 тысяч фигурантов перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, применены меры по замораживанию денежных средств на сумму около 115 млн рублей", - сказано в отчете.

Всего за год список пополнили 1826 физлиц и 9 организаций.

По данным службы, в стране в 2023 году году были выявлены более 86 лиц, возможно причастных к террористической деятельности. Благодаря работе финансовых разведок стран СНГ удалось выявить более 2,5 тысяч человек, возможно причастных к терроризму и экстремизму.

Росфинмониторинг СНГ
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