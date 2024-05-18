В Новороссийске произошел пожар на трансформаторной подстанции

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют возгорание масленой трансформаторной подстанции в поселке Гайдук под Новороссийском, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Как отмечается, сообщение о пожаре на электроподстанции поступило в 08:29 по Москве. Загорание масленого трансформатора произошло на площади 25 кв. м.

Угрозы распространения нет. В тушении задействованы 16 человек и четыре единицы техники.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко подтвердил информацию о пожаре. "На подстанции "Кирилловская" произошло возгорание. Все службы на месте. Приступили к ликвидации пожара", - написал он в своем телеграм-канале.