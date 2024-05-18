Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:51

Из-за пожара на подстанции в Новороссийске без света остались 26 тыс. человек

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Отключение от электричества 26 тыс. потребителей произошло в результате возгорания на подстанции "Кирилловская" под Новороссийском, сообщил в субботу глава города Андрей Кравченко.

"В связи с возгоранием на подстанции "Кирилловская" произошло отключение энергоснабжения. Под отключения попали 26 тысяч человек: частично Цемдолина, от Васильевки до Абрау-Дюрсо, частично Приморский и Центральный внутригородские районы", - написал он в своем телеграм-канале.

Причина пожара будет установлена после тушения.

В настоящее время аварийная бригада ЮЗЭС выполняет оперативное переключение на подстанции ДСК, чтобы запитать Цемдолину.

В РоссииВ Новороссийске произошел пожар на трансформаторной подстанцииЧитать подробнее

"На (подстанции - ИФ) ТП-27, которая питает Приморский и Центральные районы, сработала защита. Аварийная бригада занимается включением подстанции. В ближайшие время свет вернется в дома 20 тыс. жителей", - добавил Кравченко.

По его словам, по Новороссийскому внутригородскому району ситуация "более сложная". Идет работа по восстановлению энергоснабжения.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю журналистам заявляли, что сообщение о пожаре на площади 25 кв. м на электроподстанции в поселке Гайдук под Новороссийском поступило в 08:29 по Москве.

Новороссийск Краснодарский край Андрей Кравченко Гайдук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар в торговом центре в Магнитогорске потушен

В Новороссийске произошел пожар на трансформаторной подстанции

Один человек погиб в результате пожара в ТЦ в Магнитогорске

Паводок в России

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области продолжает снижаться

Уровень воды в Ишиме в Тюменской области продолжает снижаться

Несколько воздушных целей сбито на подлете к Белгороду

Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

В Петербурге в Военной академии связи при взрыве в подвале пострадали 7 человек

Абсолют банк не добился обеспечения по иску к "дочкам" JP Morgan и Commerzbank

"Акрон" сократил подземную добычу на "Оленьем ручье" из-за дефицита горной техники

Что произошло за день: пятница, 17 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });