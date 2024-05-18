Из-за пожара на подстанции в Новороссийске без света остались 26 тыс. человек

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Отключение от электричества 26 тыс. потребителей произошло в результате возгорания на подстанции "Кирилловская" под Новороссийском, сообщил в субботу глава города Андрей Кравченко.

"В связи с возгоранием на подстанции "Кирилловская" произошло отключение энергоснабжения. Под отключения попали 26 тысяч человек: частично Цемдолина, от Васильевки до Абрау-Дюрсо, частично Приморский и Центральный внутригородские районы", - написал он в своем телеграм-канале.

Причина пожара будет установлена после тушения.

В настоящее время аварийная бригада ЮЗЭС выполняет оперативное переключение на подстанции ДСК, чтобы запитать Цемдолину.

"На (подстанции - ИФ) ТП-27, которая питает Приморский и Центральные районы, сработала защита. Аварийная бригада занимается включением подстанции. В ближайшие время свет вернется в дома 20 тыс. жителей", - добавил Кравченко.

По его словам, по Новороссийскому внутригородскому району ситуация "более сложная". Идет работа по восстановлению энергоснабжения.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю журналистам заявляли, что сообщение о пожаре на площади 25 кв. м на электроподстанции в поселке Гайдук под Новороссийском поступило в 08:29 по Москве.