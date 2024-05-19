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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Пожар на овощной базе на Кубани потушен

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание на овощной и фруктовой базе в Краснодаре, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону в воскресенье.

"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сообщение о возгорании на улице Обрезная в хуторе Ленина города Краснодара поступило в 05:55 по Москве. По прибытию было установлено, что произошло возгорание кровли овощной и фруктовой базы на площади 1 тыс. кв. м. В 06:43 пожар удалось локализовать, в 07:25 - ликвидировать открытое горение.

По предварительным данным, никто не пострадал, уточнили в МЧС.

Краснодар Краснодарский край
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