Пожар на овощной базе на Кубани потушен

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали возгорание на овощной и фруктовой базе в Краснодаре, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону в воскресенье.

"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сообщение о возгорании на улице Обрезная в хуторе Ленина города Краснодара поступило в 05:55 по Москве. По прибытию было установлено, что произошло возгорание кровли овощной и фруктовой базы на площади 1 тыс. кв. м. В 06:43 пожар удалось локализовать, в 07:25 - ликвидировать открытое горение.

По предварительным данным, никто не пострадал, уточнили в МЧС.