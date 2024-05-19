Женщина с двумя детьми погибли на пожаре в Прикамье

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Пожар в квартире дома в поселке Ныроб (Пермский край) унес жизни женщины и двух ее малолетних детей, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС в воскресенье.

В то время, когда дети играли в своей комнате, супруги заметили дым из детской комнаты.

Трехлетний мальчик и двухлетняя девочка спрятались в углу комнаты. Отец кинулся набирать воды, чтобы потушить охваченную пламенем кровать, а мать начала искала детей, но надышавшись дыма потеряла сознание. Из-за плотного задымления мужчина не смог попасть в комнату и вызвал пожарных.

"К сожалению, на пожаре погибли женщина, два ребенка и кот. Огнем уничтожена двухъярусная кровать, закопчены стены и потолок в квартире", - сообщили в пресс-службе.

Площадь возгорания составила 2 кв. м.

Дознаватели МЧС РФ, специалисты Испытательной пожарной лаборатории Пермского края и сотрудники краевого управления Следственного комитета России устанавливают обстоятельства и причину пожара.