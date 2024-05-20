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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:30

Минфин РФ планирует ввести обязательное страхование ответственности аудиторов

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ планирует конкретизировать механизм имущественной ответственности аудиторов перед клиентами. Уведомление о подготовке соответствующего законопроекта опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в закон "Об аудиторской деятельности". Их целью указаны "определение взаимосвязи способов возмещения вреда потребителям аудиторских услуг и иным лицам за счет средств субъектов аудиторской деятельности, страховых выплат и компенсационных выплат, процедуры компенсационных выплат из компенсационного фонда саморегулируемой организации аудиторов".

По данным источников газеты "Коммерсант", Минфин рассматривает введение обязательного страхования ответственности аудиторов.

Действующие правила не обязывают аудиторские организации страховать свою ответственность перед клиентами. Однако с этой целью аудиторы производят отчисления в компенсационный фонд саморегулируемой организации.

Минфин РФ
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