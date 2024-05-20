Шесть человек ранены при обстреле Васильевки в Запорожской области

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Шесть человек пострадали в результате массированного обстрела ВСУ Васильевки (Запорожская область) и окрестностей, сообщил в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, пострадавших доставили в городскую больницу с осколочными ранениями разной степени тяжести. На месте работают оперативные службы, есть угроза повторных ударов.

Об обстреле Васильевки губернатор сообщил ранее в понедельник. Из-за ударов также повреждена электроподстанция, что привело к отключению света у восьми тысяч абонентов в Васильевке и окрестных населенных пунктах.