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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Сергей Цивилев пока не планирует менять команду Минэнерго

Пока министр только отменил все существовавшие при министерстве советы и общественные организации

Сергей Цивилев пока не планирует менять команду Минэнерго
Глава Минэнерго Сергей Цивилев
Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Новый глава Минэнерго Сергей Цивилев намерен работать с нынешним кадровым составом министерства. Он сообщил об этом журналистам в ходе поездки в Кемерово. Цивилев был губернатором Кемеровской области с 2018 года до мая 2024 года.

"Из команды Кузбасса (в Минэнерго РФ - ИФ) на сегодня никого не собираюсь брать. Если я начну выдергивать людей, то что у нас будет происходить? Ни в коем случае делать этого нельзя. Поэтому я буду работать с той командой, которая есть", - сказал министр.

Он также сообщил, что своим указом уже отменил все существующие советы и общественные организации при Минэнерго.

"После этого я подписал указ о создании единого научно-технического совета под моим руководством, точно так же, как совет по экономике, который у меня был Кузбассе и который я возглавлял. Этот совет будет разрабатывать основные направления работы Минэнерго", - добавил Цивилев.

Он сообщил также о планах расширить горизонт планирования в российском ТЭК. "Президент ставил задачу до 2050 года (сформулировать энергостратегию - ИФ), ..мы сейчас формулируем до 2050 года, а потом я буду делать до 2100. Китай в 1976 году сделал столетнюю стратегию, потом ее все время корректируют, и они ее выполняют досрочно (...) они планируют сделать стратегию на 200 лет (...) Мы должны точно также далеко видеть, думать не только о нас самих, а о детях, внуках, правнуках..хочется оставить нашим потомкам хороший Кузбасс, хорошую страну", - сказал он.

Цивилев также подчеркнул, что "российский ТЭК должен опираться на российскую науку, промышленность и лучший опыт предыдущих поколений, на опыт наших дедов и отцов". "Я уже это сформулировал - это программный подход на ближайшее время топливно-энергетического комплекса", - заметил министр.

Кузбасс Минэнерго Кемерово Сергей Цивилев Кемеровская область
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